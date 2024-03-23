Врач объяснила, как сильно микропластик вредит организму

Одной из самых серьезных проблем современного мира является микропластик, который в большом количестве попадает в организм человека. Об этом сообщила педиатр, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья Елена Щербакова.

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По ее словам, микропластик представляет собой мельчайшие частицы, которые содержатся в еде, воде и даже воздухе. Они легко попадают в организм человека, оседая в различных органах. Исследователи продолжают изучать их влияние на здоровье людей.

В то же время реальных доказательств того, что микропластик оказывает на организм человека негативное влияние, нет.

— Гораздо более ощутимый вред людям приносят некачественная еда, насыщенный вредными микрочастицами воздух и другие внешние факторы, на которые человек повлиять практически никак не может, — передает слова Щербаковой aif.ru.

Заслуженный врач России Александр Мясников также рассказал, какие последствия могут быть от микропластика.

В 2024 году в России планируют запретить использование цветных пластиковых бутылок для напитков. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя Союза энерго-экономической безопасности Натальи Соколовой, чем пластик опасен для здоровья человека и окружающей среды.