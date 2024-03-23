Ученые: отказ от вредной еды способен продлить жизнь на 10 лет

Зарубежные исследователи проанализировали режимы питания почти полумиллиона британцев. Согласно выводам ученых, ряд изменений в рационе способен продлить жизнь человека на десять лет.

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В работе использовались данные участников Британского биобанка, передает Pronews.gr со ссылкой на научный журнал Nature Food.

Исследователи выяснили, что люди, ограничившие вредную еду после 40 лет, прожили почти на девять лет дольше тех, кто и дальше "следовал диете западного типа".

Еще более впечатляющие показатели были у тех, кто полностью отказался от обработанного мяса и сладких напитков, сделав акцент в рационе на цельное зерно, фрукты, овощи и орехи. Люди из этой категории прожили примерно на десять лет дольше тех, кто не стал менять режим питания.

Авторы работы подчеркнули, что изменения в питании не поздно сделать и в преклонном возрасте. По их данным, отказ от вредной пищи в возрасте около 70 лет может увеличить продолжительность жизни на пять лет.

Как отметил один из исследователей, профессор Ларс Фаднес, чем меньше вредных продуктов в рационе, тем больше шансов у человека прожить до глубокой старости.

"Никогда не поздно изменить привычки в питании и защитить свое здоровье", - подчеркнул профессор.

Ранее американские специалисты из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона заявили, что намеренное сокращение калорий может не только улучшить здоровье, но и продлить человеку жизнь. Кроме того, согласно выводам исследователей из США, стоит есть больше бобовых, цельного зерна и орехов, в то же время сократив потребление красного мяса и обработанных продуктов.