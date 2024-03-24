Что делать, если после острого во рту все горит

Многие не прочь побаловать себя острыми блюдами или добавить к домашней еде острый соус либо перец халапеньо. Но одно неверное движение, и приятная пикантность станет «пожаром» у вас во рту. Как потушить этот огонь и избавиться от жжения во рту, News.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова

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Что поможет от жжения во рту

Как рассказала Гусакова, справиться с неприятными ощущениями после острой пищи помогут:

- стакан молока;

- йогурт;

- сладкий напиток;

- долька лимона;

- несколько капель растительного масла;

Эксперт отметила, что в молоке содержится казеин, который смягчает остроту и снимает жжение. На помощь придёт и другая молочка, так как в ней есть пробиотики, которые нормализуют баланс в кишечнике и борются с острыми ощущениями. Плюс кисломолочка создаёт плёнку на слизистой оболочке рта и убирает дискомфорт.

Лимон благодаря содержанию натуральных кислот тоже может уменьшить жжение во рту. Достаточно выжать на язык несколько капель и распределить по ротовой полости. Правда, важно не переборщить с лимоном, чтобы не вызвать этим раздражение.

Чем опасна острая еда

Ранее врач-гастроэнтеролог сервиса доказательной медицины DocMa Ирина Коваленко рассказала, что если налегать на острое, то можно получить проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе:

- изжогу;

- тошноту;

- рвоту;

- диарею;

- боль в животе.

Особенно в зоне риска люди с синдромом раздражённого кишечника.

В то же время от острой пищи можно получить и пользу. Какую — можно узнать в этом материале.