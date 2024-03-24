Что делать, если после острого во рту все горит

Что делать, если после острого во рту всё горит? Помогут эти жидкости
Многие не прочь побаловать себя острыми блюдами или добавить к домашней еде острый соус либо перец халапеньо. Но одно неверное движение, и приятная пикантность станет «пожаром» у вас во рту. Как потушить этот огонь и избавиться от жжения во рту, News.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова
Что поможет от жжения во рту
Как рассказала Гусакова, справиться с неприятными ощущениями после острой пищи помогут:
- стакан молока;
- йогурт;
- сладкий напиток;
- долька лимона;
- несколько капель растительного масла;
Эксперт отметила, что в молоке содержится казеин, который смягчает остроту и снимает жжение. На помощь придёт и другая молочка, так как в ней есть пробиотики, которые нормализуют баланс в кишечнике и борются с острыми ощущениями. Плюс кисломолочка создаёт плёнку на слизистой оболочке рта и убирает дискомфорт.
Лимон благодаря содержанию натуральных кислот тоже может уменьшить жжение во рту. Достаточно выжать на язык несколько капель и распределить по ротовой полости. Правда, важно не переборщить с лимоном, чтобы не вызвать этим раздражение.
Чем опасна острая еда
Ранее врач-гастроэнтеролог сервиса доказательной медицины DocMa Ирина Коваленко рассказала, что если налегать на острое, то можно получить проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе:
- изжогу;
- тошноту;
- рвоту;
- диарею;
- боль в животе.
Особенно в зоне риска люди с синдромом раздражённого кишечника.
В то же время от острой пищи можно получить и пользу. Какую — можно узнать в этом материале.