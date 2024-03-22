Какие продукты помогают от вздутия живота? Названы четыре самых эффективных

Раздуться живот может у кого угодно — здесь полной защиты никто не сможет дать, однако можно максимально помочь организму, чтобы уменьшить риск неприятного приступа. Для этого стоит обратить внимание на продукты, которые помогают при вздутии живота. О самых полезных — ниже в материале.

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Как рассказала проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, чтобы в целом сократить риск вздутия, стоит соблюдать такие правила:

пить больше воды в течение дня;

есть чаще, но меньше;

сократить количество сладкой и жирной пищи;

не забывать о клетчатке.

Продукты от вздутия живота

По словам специалистки, найти их можно в любом магазине.