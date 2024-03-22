Какие продукты помогают от вздутия живота? Названы четыре самых эффективных

Какие продукты помогают против вздутия живота? Врач назвала 4 самых эффективных
Раздуться живот может у кого угодно — здесь полной защиты никто не сможет дать, однако можно максимально помочь организму, чтобы уменьшить риск неприятного приступа. Для этого стоит обратить внимание на продукты, которые помогают при вздутии живота. О самых полезных — ниже в материале.
Как рассказала проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, чтобы в целом сократить риск вздутия, стоит соблюдать такие правила:
- пить больше воды в течение дня;
- есть чаще, но меньше;
- сократить количество сладкой и жирной пищи;
- не забывать о клетчатке.
Продукты от вздутия живота
По словам специалистки, найти их можно в любом магазине.
- Томат (содержит антиоксиданты и калий, который снижает уровень натрия в организме).
- Авокадо (тоже содержит много калия).
- Кефир (помогает расщеплять сахар в молоке, на 70% убирает газы в ЖКТ).
- Сельдерей (помогает работе ЖКТ и защищает от воспаления).
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