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Какие продукты помогают против вздутия живота? Врач назвала 4 самых эффективных

Раздуться живот может у кого угодно — здесь полной защиты никто не сможет дать, однако можно максимально помочь организму, чтобы уменьшить риск неприятного приступа. Для этого стоит обратить внимание на продукты, которые помогают при вздутии живота. О самых полезных — ниже в материале.

Какие продукты помогают от вздутия живота? Названы четыре самых эффективных
© Unsplash

Как рассказала проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, чтобы в целом сократить риск вздутия, стоит соблюдать такие правила:

  • пить больше воды в течение дня;
  • есть чаще, но меньше;
  • сократить количество сладкой и жирной пищи;
  • не забывать о клетчатке.

Продукты от вздутия живота

По словам специалистки, найти их можно в любом магазине.

  1. Томат (содержит антиоксиданты и калий, который снижает уровень натрия в организме).
  2. Авокадо (тоже содержит много калия).
  3. Кефир (помогает расщеплять сахар в молоке, на 70% убирает газы в ЖКТ).
  4. Сельдерей (помогает работе ЖКТ и защищает от воспаления).
ЗОЖ
Елена Смирнова
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