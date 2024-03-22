Назван способ избежать похмелья

Алкоголь вызывает обезвоживание, нехватку питательных веществ и неприятное ощущение на следующий день, предупредила диетолог Ализа Мароги. Способ избежать похмелья она подсказала изданию Metro.

Мароги убеждена: чтобы после употребления спиртного чувствовать себя хорошо, надо знать меру. Она уточнила, что относительно безопасной дозой для мужчин считаются две порции спиртного (20 граммов чистого алкоголя), для женщин — одна. Объем выше этих показателей вызовет похмелье, говорит диетолог, однако его интенсивность будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.

Мароги назвала два способа, которые помогают уменьшить выраженность симптомов похмелья. Первый — пить много воды вместе с алкоголем. По ее мнению, нужно выпивать примерно стакан воды на каждую порцию спиртного. Второй — не есть очень жирную пищу во время застолья. Диетолог объяснила, что сочетание жирного мяса и алкоголя излишне нагружает желудок и другие внутренние органы.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.