Врач дал совет, как избавиться от большого живота

Врач Умнов дал совет, как избавиться от большого живота
Врач Александр Умнов рассказал, как избавиться от большого живота.
Если следовать рекомендациям эксперта, то пивной живот сойдет без особого труда. Первое, что советует изменить врач, это время ужина.
В беседе с life.ru Умнов советует есть не менее чем за 3 часа до сна. В этом случае еда успеет перевариться, и ночью ваш организм будет отдыхать.
По словам врача, пивной живот у любителей пенного начинает расти из-за калорийности напитка и закусок к нему, а также из-за появления избытка эстрогенов, из-за которых происходит разрастание кожно-жировой ткани на животе.
Кроме этого, пиво оказывает расслабляющее действие на организм, заставляя лениться.
Умнов рекомендует есть небольшими порциями 4-5 раз в день, при этом после приема пищи должно оставаться легкое чувство голода. Также он советует пересмотреть рацион, в который нужно включить больше овощей, фруктов зелени, бобовых, орехов, цельнозерновых продуктов.
А от вредных привычек придется отказаться. Кроме этого, Умнов отмечает, что следует увеличить физические нагрузки. Можно начать с пеших прогулок, бега, езды на велосипеде и плавания, подключить силовые тренировки в спортзале.
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