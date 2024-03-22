Врач дал совет, как избавиться от большого живота

Врач Александр Умнов рассказал, как избавиться от большого живота.

© unsplash.com

Если следовать рекомендациям эксперта, то пивной живот сойдет без особого труда. Первое, что советует изменить врач, это время ужина.

В беседе с life.ru Умнов советует есть не менее чем за 3 часа до сна. В этом случае еда успеет перевариться, и ночью ваш организм будет отдыхать.

По словам врача, пивной живот у любителей пенного начинает расти из-за калорийности напитка и закусок к нему, а также из-за появления избытка эстрогенов, из-за которых происходит разрастание кожно-жировой ткани на животе.

Кроме этого, пиво оказывает расслабляющее действие на организм, заставляя лениться.

Умнов рекомендует есть небольшими порциями 4-5 раз в день, при этом после приема пищи должно оставаться легкое чувство голода. Также он советует пересмотреть рацион, в который нужно включить больше овощей, фруктов зелени, бобовых, орехов, цельнозерновых продуктов.

А от вредных привычек придется отказаться. Кроме этого, Умнов отмечает, что следует увеличить физические нагрузки. Можно начать с пеших прогулок, бега, езды на велосипеде и плавания, подключить силовые тренировки в спортзале.

Ранее ученые выяснили, почему людей тянет на постоянные перекусы.