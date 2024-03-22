Специалисты рассказали о правильном и здоровом питании во время Великого поста

Специалисты из Городской поликлиники №52 рассказали жителям района Бирюлево Западное 21 марта о том, как сохранить полноценное здоровое и правильное питание во время проведения Великого поста.

На своей странице в социальных сетях представители городской поликлиники №52 сообщили, что резкое изменение рациона питания может оказать большое влияние на здоровье человека. Голод, который чаще всего появляется при смене питания, зачастую приводит к перееданию и иным проблемам в работе организма.

Для того, чтобы не нанести вред своему здоровью, людям, которые соблюдают пост, необходимо обеспечить свой организм достаточным количеством полезных веществ. В блюдо можно смело добавлять богатые растительным белком продукты, такие, как бобовые, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и орехи.

Стоит не забывать употреблять рыбу и другие морепродукты в определенные разрешенные дни.

Великий пост является одним из важнейших из многодневных постов православной церкви. В 2024 году он начнется 18 марта и продлится до 18 мая. Пост подразумевает под собой отказ от мясных изделий, рыбы и морепродуктов, различных сладостей, яиц и молочных продуктов, а также масла. Во время его соблюдения не стоит забывать о своем здоровье и обогащать свой организм разрешенными полезными веществами.