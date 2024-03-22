Иммунолог рассказала, как быстро можно полностью оздоровиться в санатории

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева объяснила, в какие сроки организм может восстановиться и почему важно на отдыхе отключаться от внешнего мира.

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Она также добавила в разговоре с Pravda.Ru, что включенный рабочий телефон и бесконечные звонки на отдыхе не способствуют эффективному оздоровлению в санатории.

Иммунолог отметила, что две недели - это оптимальный срок для восстановления организма. Этого времени достаточно человеку, чтобы перестроиться и адаптироваться к распорядку и режиму дня. На отдыхе всегда ложишься рано, так как день насыщенный, и где-то в 10 часов люди обычно отключаются. И, в целом, ложась в 10 и вставая в 7-8 часов утра, человек получает свои девять часов полноценного сна, и за две недели он может восстановить свои силы. Режим дня помогает человеку отключиться от контроля и каких-то дополнительных нагрузок и напряжения. Это очень полезно, подчеркнула Ярцева.

Санаторное лечение в теплом климате терапевт назвала еще одним плюсом оздоровления. Свободное от процедур время она посоветовала посвящать не лежанию на кровати с телефоном в руке, а различным активностям.

В заключение эксперт сказала, что для тела будут полезны массажи, процедуры, гидромассажи, а также гимнастика и плавание.

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