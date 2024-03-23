Врач назвал частую ошибку при жевании

Жевание на одной стороне может привести к кариесу. Об этом радио Sputnik рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Если одна из сторон зубного ряда не используется для жевания, она хуже очищается. Дело в том, что овощи и другая плотная пища снимают мягкий налет, который может формироваться от хлеба, каш, картошки и других мягких продуктов с высоким содержанием углеводов. Для образования твердого налета достаточно 72 часов.

"Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать. В результате там гораздо выше вероятность развития кариозного процесса, гингивита и пародонтита", – объяснил Антипенко.

Жевание на одной стороне не приведет к стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры, отметил врач. Бояться нужно именно кариеса.

Наличие "любимой" стороны для жевания требует обращения к стоматологу, так как может указывать на болезненные ощущения при надкусывании, добавил врач. До этого врач рассказал, что лучше всего чистить зубы за полчаса до завтрака. Это позволит зубам покрыться защитной пленкой, которая убережет их от окрашивания пищей.