Эксперты рассказали, насколько полезен дневной сон и как долго он должен длиться
Некоторые люди спят днём. Психологи из Кливлендской клиники в США объяснили, какие положительные и отрицательные последствия может иметь дневной сон для здоровья.
Как отмечает эксперт Алисия Рот, он должен длиться максимум 30 минут, поскольку более длительный сон может вызвать чувство сонливости при пробуждении. Также спать следует днём, а не ближе к вечеру, так как это может привести к нарушению циркадного ритма, и, как следствие, к бессоннице.
Доктор Нэнси Фолдвари-Шефер, также из клиники Кливленда, добавляет, что сон в дневное время может быть полезен при изучении новой информации или задач. Дремота также улучшает эмоциональное восстановление, что способствует менее импульсивному поведению.
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