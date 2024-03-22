Насколько полезен дневной сон и как долго он должен длиться

Некоторые люди спят днём. Психологи из Кливлендской клиники в США объяснили, какие положительные и отрицательные последствия может иметь дневной сон для здоровья.

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Как отмечает эксперт Алисия Рот, он должен длиться максимум 30 минут, поскольку более длительный сон может вызвать чувство сонливости при пробуждении. Также спать следует днём, а не ближе к вечеру, так как это может привести к нарушению циркадного ритма, и, как следствие, к бессоннице.

Доктор Нэнси Фолдвари-Шефер, также из клиники Кливленда, добавляет, что сон в дневное время может быть полезен при изучении новой информации или задач. Дремота также улучшает эмоциональное восстановление, что способствует менее импульсивному поведению.