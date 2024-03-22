Самая полезная для здоровья рыба

Врач и телеведущая Елена Малышева обсудила с коллегами, какая рыба принесет здоровью наибольшую пользу. Речь идет о треске.

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Во время эфира передачи "Жить здорово!" Елена Малышева отметила, что треска является лучшей рыбой в мире. Медик объяснила, что эта рыба богата витаминами и селеном. К мнению коллеги присоединился врач-иммунолог Андрей Продеус, заявивший, что в печени трески находится "рекордное" содержание витамина D, важного для работы иммунной системы. Об этом пишет издание NEWS.ru.

– Задача иммунной клетки – быть эффективной в отношении вирусов, бактерий и раковых клеток. Она должна быть зубастой для этого. А зубастой она будет, если у человека нормальный уровень витамина D, – сообщил эксперт.

Также мнением о пользе трески поделился врач-офтальмолог Михаил Коновалов. По его словам, в ней много важного для зрения витамина А. Вместе с тем врач-кардиолог Герман Гандельман сообщил, что в треске много йода, который важен в производстве гормонов щитовидной железы.