Гипертоников предупредили об опасности минеральной воды

Минеральная вода может повышать давление, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. Соль, говорит он, задерживает жидкость и повышает давление. Поэтому людям, страдающим гипертонией, следует воздержаться от ее употребления.

Люди, которые с давлением едут на курорты и пьют там минеральную воду, артериальное давление у них там поднимается. Соль задерживает жидкость и повышает давление, — объяснил врач.

По его словам, минеральная вода делится на три вида: лечебная, в которой содержится выше 10 граммов соли на литр, что соответствует двум чайным ложкам; лечебно-столовая — от одного до 10 граммов и столовая — менее одного грамма соли на литр. Гипертоникам можно употреблять только столовую воду, добавил он.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что идеальным продуктом для гипертоников является картофель. По ее словам, он содержит большое количество калия, который помогает снизить давление. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы снизить употребление соли, необходимо внимательно читать этикетки на продуктах, а также отказаться от присаливания воды во время варки овощей, макарон и круп, посоветовала терапевт-кардиолог Этери Колесник. Как пояснила специалист, взрослый человек в среднем за день съедает 11 граммов соли, при этом норма не должна превышать пяти граммов.