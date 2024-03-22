Невролог посоветовал три простых упражнения, которые помогут улучшить память и работу мозга

Есть три простых упражнения, которые помогут улучшить память и работу мозга, а также нормализуют сон. Об этом рассказала врач-невролог Елена Сёмушкина. Эксперта цитирует «Хибины».

Первое упражнение: необходимо коснуться правой рукой носа, а левой рукой — правого уха, а затем, наоборот. Чередовать действия, наращивая скорость.

Второе упражнение: одной рукой нарисовать в воздухе квадрат, а другой — треугольник одновременно.

Третье упражнение: периодически делать привычные действия не ведущей рукой, а другой. Это формирует новые нейронные связи и усиливает работу головного мозга.

Подобные действия заставляют мозг работать непривычным образом и формируют новые нейронные связи. Если выполнять упражнения ежедневно, у человека улучшится память, координация, повысится работоспособность и нормализуется сон.

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