Как занятия на эллиптическом тренажере помогают похудеть

Эллиптические тренажёры безопасны для суставов, помогают улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить вес. Но важную роль при этом играют продолжительность тренировок и их интенсивность.

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Эллиптический тренажёр обладает важными преимуществами для здоровья.

Тренировка с низкой нагрузкой. При занятиях на эллиптических тренажёрах движения выполняются плавно. Это снижает нагрузку на суставы и делает такие тренажёры подходящими даже для людей с травмами или с больными суставами.

Сжигание калорий. При тренировках на эллиптических тренажёрах задействуются сразу несколько групп мышц. Это приводит к более значительному сжиганию жира по сравнению с ездой на велосипеде или ходьбой.

Универсальность. Большинство эллиптических тренажёров оснащены регулируемыми уровнями сопротивления и параметрами наклона.

Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. При регулярных тренировках на эллиптических тренажёрах улучшается выносливость сердечно-сосудистой системы. Это делает сердце более здоровым, улучшает общую физическую форму.

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Идеальный темп тренировки на эллиптическом тренажёре для похудения варьируется от человека к человеку. Зависит это от таких факторов, как уровень физической подготовки, возраст, индивидуальные цели. Но есть и общая рекомендация: нужно стремиться к тренировкам от умеренной до высокой интенсивности.

Также вся тренировка на тренажёре должна занимать 30 минут.

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