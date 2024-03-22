Можно ли похудеть за ночь

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял миф, согласно которому за один вечер можно похудеть на пару килограммов. Врач отметил, что сбросить до килограмма веса действительно можно за одну ночь, если принимать слабительные и мочегонные средства.

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Однако объемы тела при этом не изменятся, рассказал Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, за своим весом нужно следить регулярно, а не только от случая к случаю.

«Если вы хотите похудеть, вы должны тратить больше, чем получаете. Других средств природа не придумала», — заключил специалист.

Ранее Агапкин развеял популярный миф, согласно которому из-за промокших ног можно заболеть простудой. Также врач рассказал о фрукте, который поможет понизить артериальное давление и посоветовал есть тёмный шоколад, чтобы защитить сосудистую систему от тромбов. А учёные из Кентерберийского университета доказали, что с обеими задачами справляются любые аэробные тренировки.