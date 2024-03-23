Исследование: работники на удаленке питаются правильнее офисных сотрудников

В марте 2024 года аналитики провели исследование среди волгоградцев с различным типом занятости. Оказалось, что принципы правильного питания чаще всего соблюдают те, кто трудится удаленно.

Более половины (51%) респондентов, работающих на территории работодателя, приносят с собой еду из дома. Еще 15% сотрудников регулярно ходят на бизнес-ланчи в кафе и рестораны, следует из данных портала SuperJob.

Добавим, что женщины чаще берут с собой еду домашнего приготовления, а мужчины предпочитают питаться в городских столовых, кафе и ресторанах.

82% волгоградцев с удаленным режимом работы обычно едят дома. При этом представительницы прекрасного пола активно пользуются возможностями доставки – готовую еду заказывают 12% горожанок, работающих из дома.

Проанализировав ответы участников опроса, специалисты пришли к выводу, что правильное питание чаще соблюдают те, что работает на удаленке.