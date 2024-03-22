Как питаться после 50 лет

Главный терапевт Минздрава, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина подчеркивает, что пища не должна вызывать проблем с весом, сердцем и сосудами.

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Специалист уточняет, что нужно снижать калорийность. Если работа сидячая, то понадобится около 1,6 тыс. ккал в день, подвижная или связанная с домашним хозяйством - 1,8 тыс. ккал. А после тяжелых нагрузок необходимо 2 тыс. калорий.

Также нужно снизить потребление соли (она нагружает почки, повышает давление, вызывает отеки), сахара и его заменителей, лишних насыщенных жиров (повышают риск развития атеросклероза), алкоголя и кофе.

Отдельно Драпкина не рекомендует уходить на длительные диеты. В том числе сыроедение, детокс-напитки, рационы из детского питания или одного продукта.

Лучший вариант здорового питания в любом возрасте - средиземноморская диета, - уверяет терапевт. - Ученые выяснили, что благодаря особенностям такого рациона люди меньше страдают от ожирения и болезней сердца, живут дольше. Несмотря на свое название, это не диета, а скорее, набор определенных пищевых привычек.

Особое место здесь занимают овощи и фрукты, цельнозерновые злаки, бобовые, орехи, семена, травы и специи, оливковое масло. В умеренных количествах едят рыбу и морепродукты, мясо дичи.

Отдельно специалист советует почаще пить воду (6-8 стаканов в день) и больше двигаться: заниматься зарядкой, выходить на прогулки