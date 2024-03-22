Что нужно регулярно проверять вегетарианцам и веганам? Список анализов

Доказано, что вегетарианцы и веганы реже страдают от ожирения, гипертонии и сахарного диабета. Однако при таком рационе, как и на любой диете, есть риски заработать разные дефициты, которые отразятся на здоровье. Предупредить их можно, если вовремя сдавать анализы.

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Какие нужны вегетарианцам и веганам, рассказала терапевт DocMed Ольга Титаренко.

Что нужно проверять вегетарианцам и веганам

Полный перечень анализов врачи подбирают индивидуально с учётом особенностей рациона и актуального самочувствия, отметила Титаренко. Однако есть несколько анализов, которые точно понадобятся:

общий анализ крови — нужен, чтобы отслеживать признаки анемии. Сдавать его нужно 1 раз в год; статус железа — ферритин и коэффициент насыщения трансферрина железом. Как часто сдавать эти показатели — зависит от пациента. Некоторым достаточно 1 раза в 2–3 года, другим придётся сдавать его несколько раз в год; витамин В12. Особенно это актуально, если вы придерживаетесь веганства около 5 лет и не принимаете добавок с этим витамином; витамин D. Сначала стоит проверить уровень этого витамина и обсудить с врачом, нужно ли его корректировать. Потом достаточно сдавать анализ на него 1 раз в год; липидный профиль. Его сдают примерно 1 раз в 3 года. Вегетарианская диета богата быстрыми углеводами (глюкоза, фруктоза), насыщенными растительными жирами (кокосовое и пальмовое масло, масло какао), а это может привести к повышению уровня триглицеридов и острому панкреатиту.

Как грамотно перейти на вегетарианство

Переходить на вегетарианскую и веганскую диеты нужно аккуратно: если организм резко столкнётся с нехваткой питательных веществ, это неизбежно отразится на здоровье и общем самочувствии.

В первую очередь нужно искать альтернативные источники жирных кислот омега-3, советовал врач и телеведущий Александр Мясников. Основной их источник — рыба, морепродукты и яйца. Это как раз те продукты, которые при таких диетах исключены.

В качестве альтернативы можно употреблять льняное масло, соевое молоко и грецкие орехи, отметил врач.

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