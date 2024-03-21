Как правильно отдыхать: рекомендации врача

Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что в течение двух недель организм способен оздоровиться, и важно на отдыхе отключаться от внешнего мира. Включенный телефон и бесконечные звонки не способствуют эффективному отдыху где бы то ни было.

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«Очень зависит от того, насколько у человека остается связь с внешним миром. В идеале ехать куда-то туда, где нет связи. Некоторые люди вроде как уезжают отдыхать или поправлять здоровье, при этом они в стрессе 24 на 7, у них разрывается телефон, они решают какие-то рабочие вопросы, и как такового отдыха вообще для организма не получается», – отметила врач.

По словам Ярцевой, хватает двух недель, чтобы восстановить организм, перестроить распорядок и режим дня. Находясь на отдыхе, человек всегда ложится рано и ввиду насыщенных дней где-то в 10 вечера уже засыпает. Живя по такому распорядку, можно быстро восстановить свои силы.

Режим дня помогает не нагружать себя дополнительно, снимает напряжение, утверждает терапевт. Санаторное лечение в теплом климате – еще один плюс оздоровления.

«Где есть солнце, ты быстрее восстанавливаешься, то есть ехать туда, где горы, где солнца много, в какие-нибудь теплые края, где океан, много солнечных дней. Это всегда быстрее позволяет человеку восстановиться», – добавила Ярцева.

Для полного восстановления можно добавить массажи, процедуры, гидромассажи, гимнастику и плавание, передает слова специалиста Pravda.ru.