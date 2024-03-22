Диетолог развеяла мифы о питьевой воде

Диетолог София Елиашевич предупредила, что ежедневное употребление недостаточного количества воды может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая старение кожи, инсульт, сердечный приступ и образование камней в почках.

Обезвоживание организма может привести к накоплению солей и минералов в почках, что делает кровь вязкой и увеличивает риск тромбоза и сердечных заболеваний. Поэтому важно быть осторожным при употреблении консервов, закусок, колбасы, соусов и других продуктов, содержащих "скрытую соль", особенно для людей с отеками.

Мифы о том, что кипячение воды влияет на ее полезность или что оно увеличивает концентрацию дейтерия и минеральных солей, не имеют научного обоснования. Водопроводная вода уже проходит очистку от органических примесей.

Согласно рекомендациям диетолога, взрослым людям необходимо потреблять от двух до трех литров жидкости в день, часть которой можно получить из овощей, фруктов и ягод. Рассчитать точную норму можно, умножив 30 мл жидкости на каждый килограмм веса. Людям с хроническими заболеваниями почек и сердца следует следовать рекомендациям своих врачей. Эту информацию сообщает издание "Комсомольская правда".