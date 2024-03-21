Диета, которая приводит к появлению жира на животе

Исключение из рациона углеводов способствует набору веса и появлению жира на животе. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила диетолог Елизавета Афинская.

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— Не стоит слишком строго себя ограничивать (например, пытаться исключить все углеводы и другое). Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес, — написала эксперт в своем Telegram-канале.

Специалист порекомендовала включить в рацион овощи и ягоды, а также перестать употреблять напитки с высоким содержанием сахара. Кроме того, Афинская посоветовала больше двигаться и наладить режим сна. По ее словам, жесткие диеты приводят к тому, что организм начинает сопротивляться попыткам снизить вес.

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