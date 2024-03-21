Эндокринолог развенчал миф об «экологически чистых» продуктах

Для составления сбалансированного рациона не требуется крупных финансовых вложений: в свободном доступе есть все необходимые продукты питания. Об этом «ФедералПресс» рассказал эндокринолог Алексей Калинчев. Он отметил, что основное препятствие для правильного образа жизни – лень и отсутствие мотивации.

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Принципиальной разницы между обычными продуктами и «экологически чистыми» нет, кроме разницы в цене. Все разговоры о лучших методах выращивания, безопасном сборе урожая и его обработке, как правило, не имеют подтверждения, считает эндокринолог.

«Позвольте напомнить, чем питались бодибилдеры в 90-е и нулевые. Курятина, яйца, белый рис, обезжиренный творог – это был их базовый рацион. На этих продуктах была сделана форма тела, которую можно встретить на просторах интернета. Никакой другой еды тогда не было», – отметил врач.

По словам эксперта, для построения и поддержания качественного тела с низким процентом жира и высоким процентом мышц важна антивозрастная терапия, коррекция имеющихся дефицитов (витамин Д, Омега-3, анемия, скрытый гипотиреоз и т. д.); адекватная физическая нагрузка; а также соблюдение режим сна и отдыха.

Эндокринолог объяснил, что дорогие продукты питания точно не нужны. Все необходимое для нашего организма есть в доступе в ближайшем магазине – это курица, яйца, крупы, рыба, овощи и фрукты. Лучше обратить внимание на способы приготовления пищи, считает специалист.

«Допустим, вы сами выращиваете кур, это несложно, у моего соседа свои куры и свои яйца. И что с того? Важно ведь еще их правильно есть. Даже яйца с курятиной легко можно испортить, заправив майонезом, например», – заявил Калинчев.

Ранее эндокринолог рассказал, к чему приводят перекусы. По его словам, каждый прием пищи вызывает выброс инсулина.