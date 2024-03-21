Дерматовенеролог раскрыла губительные для кожи ежедневные привычки

Врач-дерматовенеролог Наталья Козлова рассказала, что существуют привычки, которые каждый день незаметно вредят здоровью самого большого органа в человеческом теле. В этот список попал прием горячего душа.

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В беседе с журналистами кандидат медицинских наук отметила, что, несмотря на устойчивость кожного покрова, его здоровье легко можно нарушить. По словам эксперта, существует целый ряд ежедневных действий, незаметно губящих кожу, после которых уже трудно восстановить баланс. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты".

– Так, использование слишком горячей воды или агрессивных очищающих средств может нарушить естественный баланс кожи, способствуя пересушиванию или раздражению. Во время гигиенических процедур рекомендуется отказаться от жестких мочалок, а вместо мыла для гигиены использовать рН-нейтральные средства, – цитирует СМИ врача.

Козлова заметила, что длительное нахождение на солнечном свете и посещение солярия также могут серьезно навредить коже, вплоть до появления онкологии.

Если не носить в холодную и ветреную погоду перчатки, то на коже могут появиться трещины и сухость. Проблемы могут возникнуть, если не использовать резиновые перчатки при работе с бытовой химией.

Специалист подчеркнула, что кожа, даже склонная к жирности, нуждается в увлажнении. Если этого не делать, то кожного сала станет выделяться больше.

В заключение дерматовенеролог напомнила о важности воды и правильного питания, богатого антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами. Избыточное количество сладостей в рационе и недостаток витаминов и минералов негативно повлияют на здоровье кожи.