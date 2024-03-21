Терапевт опровергла пользу беспрерывного приема комплекса омега-3

Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что не стоит беспрерывно принимать омегу-3 всем подряд.

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Пить добавки, содержащие омегу-3, можно без перерыва, только если к этому есть медицинские показания, говорит врач. Также нужно четко регулировать дозировку.

Самостоятельно назначать себе препарат не нужно, необходима консультация специалиста.

— Кому-то можно, а кому-то лучше не рисковать. Зависит от состояния общего здоровья, от работы выделительных органов — печени и почек, — отметила она в комментарии Pravda.ru.

Чтобы убедиться в необходимости поддержать организм комплексом с омега-3, желательно сдать анализы. Недостаток полиненасыщенных жирных кислот можно восполнить и при помощи питания, включив в рацион рыбу жирных сортов.

В свою очередь диетолог Вера Долгих добавила, что в рыбе содержится большое количество омега-3. Жирные кислоты предотвращают развитие инсульта и инфаркта, благоприятно влияют на состояние мозга и зрения, общей иммунной системы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ученые выяснили, что употребление 50 граммов рыбы на ежедневной основе снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов. Результатами своего исследования специалисты поделились в журнале MDPI.