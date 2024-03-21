Как получить коллаген без помощи БАДов

Адекватная каллорийность, полноценное питание и разнообразное меню способно покрыть потребность организма в коллагене. Об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский. Он отметил, что для поддержки адекватного уровня коллагена необходимо регулярно употреблять животный белок.

© РИА "ФедералПресс"

«Большое количество коллагена содержится в треске, лососе, устрицах, мидиях. Существуют и растительные источники коллагена. Они способствуют синтезу коллагена в организме. Сюда относятся фрукты, овощи, с высоким содержанием витамина С, а также продукты, содержащие цинк – бобовые, семена, орехи», – заявил Андрей Бобровский.

Коллаген представляет собой белок, которой обеспечивает прочность и эластичность тканей в организме. Он поддерживает здоровье кожи, насыщая ее водой и замедляя процессы старения. Способствует прочности костей и снижает риск остеопороза. Кроме того, поддерживает рост ногтей, волос и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Коллаген можно получить из продуктов, богатых соединительной тканью. Например, костный бульон с сухожилиями и связками содержит большое количество аминокислот. Полезны мясо, птица, в том числе кожа, жирные сорта рыбы, морепродукты.