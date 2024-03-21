Психолог развеяла миф об антистресс-игрушках

Антистресс-игрушки не помогут, если человек испытывает глубинный стресс. Об этом заявила кандидат психологических наук Светлана Колосова, сообщает News.ru.

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По ее словам, все зависит от глубины стресса. Если человеку наступили на ногу в транспорте, то это повод достать антистресс-игрушку и "пожамкать ее в руках". Однако если у человека проблемы в отношениях или болеет кто-то из родственников, то такая вещь – не рабочий инструмент для снятия напряжения, объяснила специалист.

Колосова отметила, что в то же время антистресс-игрушки не наносят никакого вреда.

Ранее сообщалось, что продажи антистресс-игрушек, биологически активных добавок (БАД) и успокоительных выросли в конце зимы – начале весны текущего года. По данным аналитиков, продажи различных кинетических игрушек, компактных массажеров, мялок, пазлов, пупырок и магнитов увеличились на 53%. Больше всего такие товары пользовались спросом в Саратовской и Воронежской областях, а также в Башкортостане – от 59 до 58%.