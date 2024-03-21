Врачи рекомендовали охлаждать кремы перед нанесением, чтобы снизить риск развития рака

Врачи рекомендовали охлаждать кремы для лица перед нанесением. В частности, речь о косметических средствах, которые помогают избавиться от акне и розоцеи. Как оказалось, активный ингредиент может разлагаться и становиться опасным при длительном хранении в тепле.

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По данным Американского общества борьбы с акне и розацеей, а таких кремах содержится активный компонент перекись бензоила. При длительном хранении в теплом помещении он начинает распадаться, увеличивая риск развития рака, говорится на официальном сайте общества.

Это удалось выяснитьв ходе исследований нью-йоркской лаборатории Valisure, которая обнаружила превышение допустимого уровня перекиси бензоила в продуктах известных брендов при тестировании в высоких температурах. Среди перечисленных брендов: Clearasil, Proactiv, Target Up&Up и другие.

Ранее дерматовенеролог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Павел Аносов рассказал, что в некоторых случаях косметические процедуры могут не только ухудшить состояние кожи, но и привести к угрожающим жизни последствиям. Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов поделился информацией о том, как действуют пиявки и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы не нанести вред здоровью.