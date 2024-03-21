Частое посещение саун ведет к геморрою

По словам врача-колопроктолога «СМ-Клиника» Константина Овчинникова, геморрой может возникнуть по нескольким причинам, среди которых беременность, сидячая работа, а также тяжелые нагрузки.

© runews24.ru

Помимо этого к развитию геморроя могут привести такие неочевидные причины, как частое посещение саун и бань, а также лишний вес, злоупотребление спиртным, простатит.

Дело в том, что у людей, злоупотребляющих спиртным, как правило, расширены сосуды, что приводит к повышенному кровотоку в малом тазу. Это увеличивает давление в венах таза, что провоцирует возникновение геморроя или усиливает его симптомы, объяснил врач.

Что касается горячих бань и саун, здесь негативное воздействие на сосуды оказывает горячий влажный воздух в парилке.

«Он провоцирует приток крови к прямой кишке и повышает давление в сосудах, что чревато обострением геморроидальной болезни. Это может проявиться как в виде сильного кровотечения, так и отека узлов, сопровождающегося резкой болью в области заднего прохода», — добавил Овчинников.

Также геморроем может сопровождаться простатит, поскольку длительный воспалительный процесс приводит к отеку геморроидальных узлов. Врач рекомендовал мужчинам, у которых наблюдаются симптомы простатита, пройти лечение, пишет «Газета.Ru».

Ранее врач назвал болезни, поджидающие мужчин после 40 лет. Также специалист назвал четыре основных принципа сохранения мужского здоровья.