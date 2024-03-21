Семь работающих техник для быстрого и долгого запоминания любой информации

С каждым наверняка случалось такое, что какая-то информация вылетала из головы в нужный момент. Такие «провалы» в памяти не всегда признак какого-то заболевания. Часто достаточно просто прокачать свою способность к запоминанию, чтобы не утратить её с возрастом. Как это сделать, рассказала доктор нейробиологии в Гарвардском университете Лиза Дженова.

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Как научиться запоминать информацию

1. Визуализируйте. Мысленно создайте образ того, что вы хотите запомнить. Это помогает углубить ассоциации, а значит, воспоминание будет более устойчивым, отметила нейробиолог.

2. Подключите воображение. Информацию будет легче запоминать, если придумать креативные образы, которые выходят за рамки обычного. Учёная привела пример из своей жизни: если ей нужно не забыть купить шоколадное молоко, она представляет себе известного актёра, который доит тёмно-коричневую корову.

3. Персонализируйте информацию. Запомнить что-то будет легче, если связать эту деталь со своей личной историей или мыслями, посоветовала Дженова.

4. Добавьте эмоций. Мы лучше запоминаем события, если они вызывают много эмоций.

5. Постоянно практикуйтесь. Если вам нужно держать в голове какие-то данные, периодически устраивайте себе проверочные работы. Больше практики — надёжнее память.

6. Пользуйтесь подсказками. Чтобы активировать память, оставляйте себе сигналы. Например, если вам нужно с утра выпить таблетку, оставьте её на видном месте, где вы точно её заметите.

7. Записывайте. Не бойтесь «расслабить» память заметками — такие внешние «костыли» даже полезны, отметила нейробиолог. Так что смело используйте для запоминания календари, списки и другие вспомогательные средства.

Упражнения на улучшение памяти

Проблемы с памятью часто появляются с возрастом. Если вы обнаружили, что стали чаще что-то забывать, не отчаивайтесь. Улучшить ситуацию помогут специальные тренировки, рассказала профессор факультета клинической и специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Рощина.

Она отметила, что улучшить память помогут кроссворды, устный счёт и любые игры со словами. Также можно использовать вот такие упражнения:

- техника Фибоначчи. Нужно проговаривать про себя числовую последовательность, где каждое новое число — это сумма двух предыдущих;

- техника Пифагора. Необходимо вечером вспомнить всё, что произошло за день в подробностях;

- ассоциативный метод. Нужно придумать как можно больше слов на каждую букву алфавита.

Когнитивные тренировки должны быть регулярными и длиться хотя бы 20−30 минут в день.