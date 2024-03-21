Врач рассказала об особенностях необычного оргазма у мужчин и женщин

Соски у женщин и мужчин являются эрогенной зоной, а их стимулирование может приводить к оргазму, рассказала терапевт Филиппа Кей. Ее слова приводит издание The Sun.

© Lenta.ru

По словам доктора Кей, некоторые люди могут получать так называемый сосковый оргазм без стимуляции половых органов. Она объяснила, что во время прикосновения к соскам высвобождается гормон окситоцин, запускающий активность мозга в той же зоне, что и при стимуляции гениталий.

Также Кей раскрыла еще один необычный факт о сосках. По ее словам, их возбуждение невозможно контролировать.

«В сосках много нервных окончаний, реагирующих на стимуляцию. Соски могут реагировать на все — прикосновение, изменение температуры — и увеличиваться в размерах», — отметила она.

Под ареолой находятся гладкие мышцы, которые сокращаются, когда человеку холодно. При этом кожа натягивается, приподнимая соски. Любая форма прикосновения, даже прикосновение одежды к соску, может вызвать аналогичную реакцию, заключила терапевт.

Ранее пластический хирург Олег Снигирь назвал способы улучшения формы груди после родов. Он отметил, что сделать это можно только с помощью операции.