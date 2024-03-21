Кардиолог заявил о пользе секса для зрения

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что регулярная половая жизнь оказывает благотворное влияние на здоровье глаз. Это связано с усилением кровотока во время интимной близости.

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Во время эфира передачи "Жить здорово!" медик указал на неочевидную пользу секса. По словам кардиолога, регулярная половая жизнь приносит не только удовольствие, но и пользу благодаря улучшению тока крови в организме. Об этом пишет издание "Лента.ru".

– У женщин, живущих в браке регулярной половой жизнью, сосуды глазного дна защищены, потому что там улучшается кровоток, – отметил Гандельман.

Он объяснил, что во время секса расширяются сосуды, что уменьшает давление в глазах.