Почему не надо готовить еду в медной посуде

Вот почему опасно готовить еду в медной посуде — этого микроэлемента в организме может стать слишком много, предупредил телеведущий, главный врач ГКБ имени Жадкевича в Москве Александр Мясников. Чем может обернуться переизбыток меди для здоровья человека?

© Секрет Фирмы

Что будет, если готовить в медной посуде

Избыток меди может возникнуть, если готовить еду в медной посуде или злоупотреблять пищей, богатой этим микроэлементом. Также он может развиться на фоне нехватки цинка.

Если меди в организме слишком много, может развиться депрессия, появятся проблемы с памятью и скелетом, а также нарушения в работе печени, предупредил Мясников в эфире передачи «О самом главном».

Заметить избыток меди можно по глазам — в них будут отложения зеленовато-бурого цвета, добавил врач.

Сколько меди должно быть в организме

В среднем взрослому человеку нужно около 2–3 мг меди в сутки, рассказывала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Оценить уровень меди в организме можно с помощью лабораторных исследований. Анализ делают по крови, моче и волосам, отметила врач-нутрициолог Екатерина Ходянок.

Если организм долгое время будет получать меньше 1 мг, может развиваться дефицит меди. Он не менее опасен, чем её избыток, ведь медь даёт много полезного человеку. Например, обеспечивает нормальный углеводный обмен, повышает устойчивость к инфекциям, поддерживает структуру костей, хрящей и сухожилий и оказывает выраженное противовоспалительное действие.