Чем опасно употребление колбасной оболочки

В оболочке для колбас, поставляемой из Бразилии для ряда российских производителей, было обнаружено токсичное вещество, концентрация которого превышает нормы – метронидазол. Общественная Служба Новостей выяснила, чем опасно употребление такой продукции для организма.

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Диетолог Полина Журавлева рассказала, что для колбас существует много видов оболочек, включая целлофановые, коллагеновые, фиброзные и полиамидные – какие-то легко удаляются с продукта, а какие-то снимаются вместе с наполнением. Коллагеновые выглядят естественно, поэтому их могут оставить. Врач считает, что они если и не нанесут вреда организму, то «пользы они также много не принесут». А целлофановые и полиамидные не имеют натурального вида, и многие их снимают.

Медик предостерегла, что все оболочки могут быть окрашены опасным красителем, также в их составе может быть бумага для более плотной структуры.

«Она остается в желудочно-кишечном тракте, то есть не переваривается от слова «совсем». Злоупотреблять ею я бы точно не стала. Если у человека повышенная кислотность, то определенное количество кислоты может раствориться в желудочном соке, поскольку целлофан неустойчив к воздействию концентрированных кислот, что может быть вредно для организма. Следовательно, рекомендуется избегать колбасных оболочек из целлофана», – пояснила диетолог.

Полина Журавлева считает, что инцидент с бразильской оболочкой связан с тем, что была перепутана дозировка метронидазола, что сделало антимикробный препарат ядовитым. Она отметила, что это вещество отчасти полезно, но употребление его в высокой концентрации вызывает токсическое отравление.

Ранее врач-кардиолог заявила, что наличие в ежедневном рационе колбасных изделий, фастфуда, копченостей, кондитерских изделий и алкоголя может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Ирландские ученые выяснили, что чрезмерное употребление мясной продукции, обработанной нитритами для увеличения срока годности, может спровоцировать развитие онкологии.