Диетолог предупредила вегетарианцев о дефицитах важных веществ в организме

Из-за того, что вегетарианцы отказываются от употребления продуктов животного происхождения, у них развиваются дефициты омега-3 жирных кислот, витамина B-12 и железа. Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала РИАМО, что тем, кто не употребляет мясо, нужно добирать необходимые для организма вещества из других источников.

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Витамин B-12 играет важную роль для работы нервной системы и профилактики нейродегенеративных заболеваний, таких как, болезнь Альцгеймера. Врач отметила, что этот витамин вегетарианцам необходимо получать из синтетических добавок.

Также вегетарианство опасно дефицитом железа, которое плохо усваивается из растительной пищи. Этот элемент нужен для всех клеток организма из-за входящего в его состав гемоглобина, который переносит кислород. В противном случае дефицит железа может привести к кислородному голоданию, которое проявляется в слабости, апатии, плохом настроении, нехватке энергии, нарушении работы пищеварительной системы, проблемах с кожей, волосами и ногтями и нарушениями функций некоторых органов, например, щитовидной железы. Для борьбы с недостатком железа диетолог посоветовала употреблять добавки с ним.

Те из вегетарианцев, кто употребляет молочные продукты, яйца и рыбу, меньше подвержены нехватке важных элементов, так как получают перечисленные выше вещества. Но железо им все равно надо принимать дополнительно в виде добавок или препаратов.

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