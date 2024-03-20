Врач предостерегла от худшей закуски к алкоголю

Картофель фри и другие соленые продукты — худшая закуска к алкоголю, рассказала гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. На эти и другие продукты, от которых стоит отказаться, врач указала в комментарии для «Газеты.ru».

По словам врача, соленые продукты вызывают обезвоживание. Из-за этого человек будет стремиться больше пить, в том числе и алкоголя. Кроме того, похмелье на следующий день после употребления крепких напитков возникает как раз из-за нехватки влаги в организме.

«Поэтому солености, а также другие продукты с высоким содержанием соли, например, картофель фри, лучше не употреблять с алкоголем», — предостерегла гастроэнтеролог.

Также врач рекомендовала не закусывать алкоголь сладостями, так как простые углеводы быстро усваиваются и не оказывают защитного действия. Из-за этого алкоголь будет дольше находиться в организме непереработанным. А щавелевая кислота, содержащаяся в некоторых видах шоколада, может спровоцировать воспаление слизистой оболочки желудка.

Употребление кофе с алкоголем вызывает стресс в организме, продолжила Антюфеева. Это происходит из-за того, что алкоголь расширяет сосуды, а кофеин сужает сосуды головного мозга. Такое воздействие становится причиной тошноты, тахикардии и перепадов давления, отметила специалистка

Также во время застолий она рекомендовала отказаться от пиццы с большим количеством томатов. «Кислые помидоры в пицце с томатным соусом могут спровоцировать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни , такие, как кислотный рефлюкс и изжогу. Вы можете съесть любую другую пиццу, которая не содержит томатов и не такая жирная», — подытожила врач.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, как соблюдать Великий пост, чтобы смена рациона питания не стала стрессом для организма. В первую очередь он посоветовал употреблять достаточно воды, овощей и фруктов, чтобы не допустить обезвоживания.