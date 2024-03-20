Врач рассказала, кому противопоказано поститься

Перед тем как принять решение о соблюдении поста, рекомендуется пройти диспансеризацию, посоветовала в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, в случае выявления заболеваний лучше акцентировать внимание на духовном очищении, а не на борьбе с чревоугодием. Она указала, что перемены в рационе чреваты осложнениями для людей с хроническими недугами, в частности страдающих желчнокаменной болезнью и железодефицитной анемией.

Потом у нас сдвинутся камни в желчном пузыре, будут гастроэнтерологические осложнения. Поэтому в этом случае у всех питание должно быть индивидуальное, особенно в тяжёлой степени заболевания мы рекомендуем делать упор на духовное, не на борьбу с чревоугодием, а именно борьбу со страстями: блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние <...>. Я как врач запрещаю человеку с железодефицитной анемией находиться без мяса. Потому что в этом случае у него усугубится степень анемии, начнётся гипоксия, будут осложнения, вплоть до серьёзных катастроф, — сказала Мухина.

Она напомнила, что полная диспансеризация включает анализы на уровень гемоглобина, свертываемости крови, холестерина. По словам медика, во время обследования делаются УЗИ и маммография, пациента осматривают девять разных специалистов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов посоветовал не воспринимать пост как диету, поскольку это неправильно с религиозной точки зрения. Он подчеркнул, что также при диете человек должен учитывать свои индивидуальные потребности и консультироваться с врачами, в то время как пост имеет четко прописанные ограничения.