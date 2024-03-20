Врач посоветовал употреблять гречку, чтобы уберечь себя от деменции

Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что употребление гречки снижает риск развития деменции. Неожиданные полезные свойства крупы эксперт раскрыл в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

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— У людей, которые регулярно потребляют гречку, снижается уровень холестерина примерно на 10 процентов, — отметил врач.

В результате, указал Гандельман, уменьшается кровоток в головном мозге. Благодаря этому идет снижение шанса развития сосудистой деменции или слабоумия.

Кроме того, считает эксперт, гречка также способствует выработке нейронных связей. А, как известно, любое действие, будь то память или движение, зависят от формирования этих связей, заключил Гандельман.

Также врач и телеведущая Елена Малышева вместе с Гандельманом в одном из недавних выпусков передачи «Жить здорово!» перечислили жирные продукты, которые могут укрепить здоровье сосудов, предотвращая инфаркты и инсульты. Эксперты напомнили о существовании ряда жиров, которые категорически не следует убирать из рациона питания, чтобы не ухудшить состояние организма.