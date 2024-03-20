Почему после 40 лет сложнее худеть: рассказали эксперты

С возрастом все сложнее становится сбросить лишний вес. Если раньше достаточно было лишь желания и немного усилий, то после 40 лет привычные методы похудения уже не работают. Теперь вам приходится строго ограничивать себя в еде и много тренироваться, чтобы хоть немного потерять в объемах. Эксперты рассказали WomanHit, почему так происходит.

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Из-за чего похудение дается сложнее

«Прежде всего, это связано с тем, что до 25 лет тело и развивается по экспоненте, и находится на пике своих физических возможностей. Так запрограммировано природой. После 25-ти постепенно начинается биологическое угасание. Уровень гормонов и ферментов снижается примерно на 1—2% в год. То есть к 40 годам физиологические функции снижаются минимум на 15%», — рассказал эксперт по похудению и ЗОЖ Дмитрий Милевский.

Кроме того, с каждым годом у человека прибавляются хронические заболевания, накапливается стресс.

«Прибавьте сюда алкоголь, сидячий образ жизни и отсутствие физической активности, накопление продуктов гликации. Также добавим хронический недопой. В связи с тем, что все реакции проходят в жидкой среде, организм начинает выкраивать воду в пользу жизненно важных органов в ущерб половой системе, кишечнику, мышц, кожи и костей. И мы получаем не просто снежный ком, а целую лавину, справиться с которой уже совсем непросто и с наскока не получится», — резюмирует Дмитрий.

И все же существует ряд основных причин, почему организму становится сложнее терять вес с возрастом. О них нам рассказала тренер и нейропсихолог, кандидат наук Наталья Рудакова:

Замедление метаболизма

С возрастом человек все больше теряет мышечную массу и набирает жировую.

Наталья: «Это приводит к снижению скорости обмена веществ и ухудшению способности к затратам калорий на уровне базового обмена веществ».

Гормональные изменения

После 40 лет у многих возникают изменения в гормональном фоне. По словам нашего эксперта, у женщин снижается уровень эстрогена, а у мужчин — тестостерона. Это также может сказываться на скорости метаболизма и общем уровне физической активности.

Образ жизни

Как правило, взрослые люди имеют более устоявшиеся привычки и режим дня, что может затруднять внедрение новых здоровых привычек, необходимых для снижения веса.

Нейропсихолог: «Также влияют социальные аспекты — женщины в этом возрасте чаще всего активно занимаются воспитанием детей, а мужчины — построением карьеры, что снижает количество времени и сил на занятия спортом».

Заболевания

Также наш эксперт отмечает, что к этому периоду увеличивается риск развития хронических заболеваний, которые могут повлиять на способность организма к физической активности и затруднить процесс снижения веса.