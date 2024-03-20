От чего зависит форма груди и можно ли ее изменить с помощью упражнений

Что на самом деле влияет на форму груди и можно ли ее скорректировать с помощью упражнений, рассказала хирург-онколог, маммолог Ольга Никифорова.

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«Нет, упражнениями на нее повлиять нельзя. Упражнениями можно повлиять только на грудные мышцы. Если это и улучшит рельеф молочной железы, то совсем не намного и при условии, что изначально она маленькая и аккуратная. У девушки с первым размером, которая занимается спортом, грудь станет чуть-чуть более округлой формы. Но если это пятый размер, что бы вы ни делали в спортзале, эффекта не увидите», — объяснила эксперт в Telegram-канале эндокринолога Юлии Щербатой «Хороший доктор».

Маммолог добавила, что все решает генетика. Если звезды не сложились и грудь вам не нравится, исправить форму можно только хирургически. Что действительно можно и нужно делать самостоятельно в стремлении к красоте груди — это держать свой вес под контролем.