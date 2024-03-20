Популярный миф о весеннем дефиците витаминов развеяли

Накопившийся за холодное время года дефицит витаминов, вопреки расхожему мнению, играет незначительную роль в появлении весенней усталости, считает врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов. Этот популярный миф он развеял в беседе с «Лентой.ру».

Плохое самочувствие после зимы, с которым сталкиваются многие россияне, Алентов объяснил нехваткой солнца. По его словам, слабость, быстрая утомляемость, нарушение сосредоточенности, выпадение волос, трещины на коже и другие проблемы с ней чаще всего являются признаками других, более распространенных проблем, а не дефицита витаминов. Например, железодефицитной анемии, снижения функции щитовидной железы, дисбаланса гормонов дофамина, серотонина и норадреналина.

Солнечный свет — один из важных источников пополнения сил в организме. Длительная зима, нехватка солнца могут провоцировать значительное ухудшение самочувствия. Кроме того, влиять на это могут и другие факторы: стрессы, высокая нагрузка, снижение физической нагрузки зимой, обострение хронических заболеваний весной, - Игорь Алентов, врач общей практики

При этом дефицит витаминов, по словам Алентова, влияет на возникновение весенней слабости меньше, чем принято считать. Как объяснил врач, раньше люди действительно сталкивались со значительным дефицитом витаминов в холодное время года из-за того, что их рацион был ограничен. Однако сегодня доступ к сбалансированному питанию есть практически у всех, так как продукты привозят из других климатических зон и выращивают в теплицах. Благодаря этому рацион человека существенно не меняется в разные сезоны, а именно пища является основным источником поступления витаминов, подчеркнул врач.

Авитаминоз, то есть существенный дефицит витаминов, у человека без серьезных заболеваний — редкое явление. Иногда у пациентов может наблюдаться гиповитаминоз — относительная недостаточность какого-либо элемента. Чаще всего это касается витамина D, - Игорь Алентов, врач общей практики

Гиповитаминозы чаще всего протекают бессимптомно, и задумываться о них стоит, только если есть существенные сдвиги в питании, отметил Алентов.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела МИИН Ольга Ильичева назвала способы спастись от дефицита витаминов весной. В этом, по ее мнению, поможет коррекция питания, в частности, включение в рацион кинзы и скумбрии.