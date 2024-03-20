Диетолог рассказала о вреде колбасных оболочек

Диетолог Полина Журавлева рассказала, могут ли нанести вред организму колбасные оболочки.

Она рассказала, что существует множество видов колбасных оболочек, включая целлофановые, коллагеновые, фиброзные и полиамидные. Некоторые из них легко удаляются с продукта, в то время как другие снимаются вместе с наполнением.

Коллагеновые оболочки могут выглядеть натурально, но употреблять их в пищу все равно не стоит. Все оболочки могут окрашивать в опасные красители, в их состав могут добавлять бумагу для более плотной структуры.

— Она остается в желудочно-кишечном тракте, то есть не переваривается от слова «совсем». Злоупотреблять ею я бы точно не стала, — отметила эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Россельхознадзор нашел в колбасе опасный препарат метронидазол, который вызывает тошноту, потерю сознания, окрашивает мочу в темный цвет и создает металлический привкус во рту. Вещество обнаружили в продукции бразильской фирмы, передает «360».

Существует мнение, что колбасные изделия являются не самым полезным для организма продуктом. Однако есть несколько видов этой мясной продукции, которые не так вредны. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова.