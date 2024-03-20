Стоматолог предупредил об опасности использования зубных порошков

В них содержится множество абразивных веществ, которые портят эмаль.

В частности, речь идёт о стекле и песке, уточнил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян. Он отметил, что чистить зубы чаще двух раз в день можно лишь натуральными пастами.

«Большинство паст, которые сейчас популярны, очень вредные. В них такие же химические элементы, как в шампунях и в других химических средствах. В разных пастах присутствуют компоненты, которые заставляют пасту пениться, всё это вредно. Зубные порошки тоже не рекомендуются. В них много абразивных веществ — стекла, песка, которые травмируют эмаль. Жёсткая зубная щётка тоже травмирует эмаль. Чистить зубы больше двух раз в день можно, но только натуральными пастами. Есть общедоступные пасты, которые на натуральной основе, на травах, которые с минимальным количеством химических элементов. На вкус они не очень приятные, зато невредные. Очень много паст на натуральной основе из Таиланда, Японии, Европы, у нас тоже есть свои».

Ранее стоматолог порекомендовала отказаться от использования зубочисток. Это может негативно сказаться на полости рта в будущем, рассказала Людмила Хугаева. Для удаления остатков пищи лучше применять зубную нить, отметила врач.