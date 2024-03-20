Лучшая для сердца и головного мозга диету

Средиземноморская диета, основанная на традиционном питании стран данного региона, таких, как Греция, Испания, Италия, является одним из наиболее исследованных и рекомендуемых типов диет, рассказала NEWS.ru эндокринолог Наталья Лазуренко. По ее словам, данная диета богата растительными продуктами, оливковым маслом, орехами, рыбой и фруктами, что способствует поддержанию здоровья сердца и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также средиземноморская диета защищает от воспалений, снижает риск диабета и сохраняет нормальный вес.

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Богатое витаминами и антиоксидантами питание помогает снизить воспаление в организме и укрепляет иммунную систему. Рыба, орехи и оливковое масло, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, могут помочь улучшить когнитивные функции и снизить риск развития болезни Альцгеймера. Средиземноморская диета, богатая клетчаткой и низким уровнем простых углеводов, может помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета. Благодаря изобилию фруктов, овощей, орехов и зерновых продуктов, средиземноморская диета помогает поддерживать здоровый вес и контролировать аппетит, — сказала Лазуренко.

Эндокринолог добавила, что средиземноморская диета считается одним из здоровых и сбалансированных питательных рационов, способствующих долголетию и улучшению общего самочувствия. Однако только правильное питание не способствует снижению веса. Для этого важен режим дня, полноценный сон, физическая активность и забота об организме в виде контроля анализов и самочувствия, подытожила Лазуренко.

Ранее нутрициолог Катерина Кузина заявила, что некоторые сочетания продуктов и напитков, такие, как бургер с пивом или йогурт с дыней, идут организму не на пользу. По ее словам, такие комбинации вызывают расстройства пищеварения и могут способствовать ухудшению самочувствия.