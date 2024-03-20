Наиболее полезный для здоровья чай

Исследователь чая Тим Бонд заявил, что китайский улун является наиболее полезным среди всех видов чайных напитков.

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Это связано с уникальным способом приготовления улуна. Так, листья изготавливаются с неполным тепловым обращением, что позволяет сохранить больше антиоксидантов. Этот вид чая содержит полезные компоненты — полифенолы теазинензины. По словам эксперта, употребление улуна помогло стабилизировать уровень сахара у 20 человек с диагностированным диабетом. Это свидетельствует о потенциальной роли улуна в профилактике диабета, проблем с зубами, а также сосудисто-сердечных заболеваний.

Помимо этого, китайский улун оказывает положительное влияние на спортсменов: он восстанавливает мышцы и обмен веществ в несколько раз эффективнее, чем зеленый чай, передает Daily Express.

Диетолог Анжелика Дюваль порекомендовала пить чай саган-дайля для снятия стресса. Этот напиток изготавливается из листьев растения рододендрон Адамса. Некоторые исследователи приписывают этому чаю уникальные свойства.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие человека, поэтому, чтобы избежать недомогания, следует употреблять как можно меньше соли и пить травяные чаи. Об этом рассказала врач-реабилитолог Светлана Малиновская.