Почему не следует употреблять алкоголь вместе с солеными продуктами

Вместе с алкогольными напитками лучше не употреблять соленые продукты. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

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«Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке, что еще больше увеличивает потребление алкоголя», — сказала Антюфеева «Газете.Ru».

Она добавила, что пить такие напитки не рекомендуется с десертами, поскольку это приведет к более выраженному похмелью, а также может стать причиной воспаления слизистой желудка.

По словам Антюфеевой, употребление алкоголя с хлебом может стать причиной вздутия в животе. Не следует пить его и есть пиццу с большим содержанием помидоров — это спровоцирует симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, заключила врач.

Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал, что красное вино оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, защищая сердце и сосуды от повреждений. Кроме того, при умеренном употреблении вина снижается риск образования тромбов.