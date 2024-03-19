Как сон на животе может навредить здоровью

Люди, которые спят на животе, более склонны к различным проблемам со здоровьем, рассказали The Mirror эксперты в области сна и различных заболеваний. Одна из самых больших жалоб среди людей, которые спят на животе, - это боли в пояснице.

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"Если у вас уже есть проблемы с шеей и спиной, сон в этой позе почти гарантированно усугубит их", - сказал доктор Тони Налда из британского Центра уменьшения сколиоза.

Сон на животе также может затруднить дыхание.

"Такая поза сна может затруднить глубокое дыхание, поскольку такое положение сжимает диафрагму", - продолжил Налда.

Кроме того, сон на животе может вызвать нагрузку на сердце.

"Надавливая на грудь, вы затрудняете циркуляцию крови", - сказал он.

По словам эксперта, со временем это увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых проблем, особенно если такие проблемы у вас уже есть.

"Если вам сложно дышать глубоко, это может привести к повышению кровяного давления", - добавил он.

Положение для сна на животе кажется настоящей головной болью во многих отношениях. Он может вызвать мигрень, защемление нервов и другие неврологические проблемы с искривленной шеей.

По данным британского Фонда сна, такая поза даже может привести к большему количеству морщин на лице, чем в других положениях, поскольку в этом положении ваше лицо сжимается на подушке.

Если вы спите на животе и хотите более качественного сна и улучшения здоровья, изменение положения сна может быть простым решением.

"Сон на спине или на боку приносит значительно больше пользы для здоровья и меньший дискомфорт, чем сон на животе", - говорится на сайте Фонда сна.

Сон на боку особенно полезен для людей, страдающих от нарушения дыхания, называемого апноэ во сне, поскольку такое положение сохраняет дыхательные пути открытыми. Сон на спине удерживает позвоночник в правильном положении, но это не лучший вариант для людей с апноэ во сне, поскольку в такой позе язык может провалиться обратно в горло.