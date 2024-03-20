Косметолог перечислила полезные для кожи продукты

Полезные для кожи продукты перечислила в беседе с «Мослентой» кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейла Роз.

© Мослента

Чтобы кожа была эластичной и упругой, следует поработать над выработкой коллагена. Для этого следует есть богатые белком продукты: курицу, индейку, говядину, субпродукты, яйца и рыбу. В том числе в этом поможет «витамин красоты и молодости» — витамин С. Он является антиоксидантом, замедляет старение и содержится в цитрусовых, клюкве, квашеной капусте, шпинате, черной смородине и других ягодах, а также в брокколи.

«Мы часто говорим про коллаген, гиалуроновую кислоту, но мало упоминаем про водно-липидную мантию, которая является защитным барьером нашей кожи. И вот здесь витамин Е — первый страж, незаменимый компонент, который нейтрализует свободные радикалы. Он укрепляет ткани, помогает им быстрее регенерировать и улучшает кровообращение», — сказала специалист и отметила, что витамин Е содержится в брокколи, подсолнечных нежареных семечках, лососе, миндальных орехах и авокадо.

Для уменьшения воспаления в коже, ее увлажнения и здоровья необходима Омега 3, которая есть в рыбе, морепродуктах, печени трески и лососе, авокадо, чернике, клубнике, белой фасоли, семечках тыквы и орехах (грецких и кешью).

В рационе также должна быть пища с бета-каротином в составе. Он содержится в продуктах оранжевого и красного цветов (моркови, болгарском красном перце, тыкве), в шпинате. Для лучшего усвоения хорошо все эти продукты принимать с чем-то жирным — маслом, сливками, сметаной.

Железо способствует выработке гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода в клетки организма. По словам Роз, когда его уровень падает, кожа становится тусклой, серой, бледной, внешне смотрится болезненной. Также железо принимает участие в построении коллагена. Специалист посоветовала есть субпродукты, красное мясо, морепродукты, шпинат, брокколи и тыквенные семечки.

Ранее стоматолог дал топ-8 рекомендаций по правильному питанию для здоровья зубов.