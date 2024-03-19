Ограниченное по времени питание связали с риском смерти от болезней сердца

Ограниченное по времени питание — это одна из форм периодического голодания. Учёные обнаружили, что она может значительно повысить риск смерти.

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Новое исследование, представленное Американской кардиологической ассоциацией, показало, что ограничение приёма пищи продолжительностью менее восьми часов в день повышает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 91%. Также учёные не смогли найти ни одной причины смерти, риск которой можно было бы снизить за счёт ограничения приема пищи восьмичасовым интервалом.

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Одно из возможных объяснений таких результатов заключается в том, что ограничение еды снижает количество мышечной массы. Учёные заметили, что люди, которые ели в течение менее восьми часов в сутки, по сравнению с теми, у кого продолжительность приёма пищи составляла 12−16 часов, имели меньшую мышечную массу. Также потеря мышечной массы связана с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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