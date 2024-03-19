Россиян предостерегли от постоянного использования антисептиков

Терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегла россиян от постоянного использования антисептиков. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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По словам Малышевой, сегодня медицинское сообщество озабочено развитием суперустойчивой к антибиотикам флоры.

«То есть микробов, таких супербактерий, которых мы не можем убить антибиотиками. Их появление во многом связано с неконтролируемым и бездумным использованием антисептиков и антибактериальных продуктов», — заявила врач. «Когда везде все антимикробное, то это ведет к формированию суперустойчивых микробов», — подчеркнула доктор.

Медик призвала россиян мыть руки обычным мылом и водой.

Ранее врач Александр Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла. Он предупредил, что антибактериальное мыло не защищает от вирусов и, более того, может наносить вред человеку из-за содержания небольшого количества антибиотиков.