Стало известно, что каждый третий россиянин постоянно находится в стрессовом состоянии

Сегодня немногие могут похвастаться полным отсутствием стрессовых ситуаций в жизни. Иногда таковыми оказываются не только негативные, но и позитивные события - например, переход на желанную работу, свадьба, переезд. На каждом этапе проживания стресса в организме происходит ряд изменений, влияющих на физическое и психическое здоровье. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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В момент стресса у человека учащается сердцебиение, повышается концентрация внимания, резко возрастает выработка гормонов. В крови становится больше кортизола, адреналина, тестостерона и дегидроэпиандростерона. Организм привлекает все свои силы на противостояние опасной для него ситуации. Обычно такое состояние быстро проходит, когда раздражитель исчезает или ослабевает. Но иногда стресс способен затянуться и перейти в хроническую форму. Организм остается в напряжении долгое время и тратит на это много своих ресурсов, что приводит к нарушению синтеза гормонов, проблемам с обменом веществ и уровнем сахара в крови. У женщин бывают сбои менструального цикла.

По словам специалиста Малиновской, каждый третий россиянин постоянно находится в состоянии стресса. Жители крупных городов даже перестают это ощущать, считая влияние стрессовых факторов нормой. Не всегда удается быстро распознать нарушения в организме, которые повлек пережитый стресс.

«Можно сдать комплекс исследований, включающий анализы для определения концентрации ключевых гормонов. Если результаты покажут серьезные отклонения от нормы, то может понадобиться терапия для нормализации показателей», - посоветовала эксперт.

Также она напомнила, что на снижение стресса влияет качественный сон, достаточная физическая активность, правильное питание и общение с приятными людьми.